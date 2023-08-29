В Канаде на фоне засушливого лета ожидают снижение урожая пшеницы на 14,2%

Согласно прогнозам специалистов Бюро статистики, в 2023 году фермеры соберут 29,5 млн тонн пшеницы

ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Канада, как ожидается, в текущем году из-за засушливого лета в западной части страны соберет на 14,2% меньше пшеницы, чем в 2022 году. Об этом говорится на сайте канадского Бюро статистики.

Согласно прогнозам специалистов ведомства, в 2023 году канадские фермеры соберут 29,5 млн тонн пшеницы, что связано с жарким и засушливым летом в западных провинциях Альберта и Саскачеван, которые являются одними из основных производителей этой продукции. Так, в Альберте, как ожидается, соберут пшеницы на 16,2% меньше (9,5 млн тонн), чем годом ранее.

Прогноз на сбор урожая канадского рапса-канолы также ниже прошлогоднего. Он составляет 17,6 млн тонн, что на 6,1% меньше показателей 2022 года.

В то же время ожидается рост по сбору кукурузы на 1,3% (14,7 млн тонн) и соевых бобов - на 2,9% (6,7 млн тонн). Основные посевные площади этих культур находятся в провинции Онтарио, где лето не было столь засушливым, как в Западной Канаде.

Канада является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире.