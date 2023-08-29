29 августа, 15:51

Миронов обсудил с главой правительства Херсонщины социально-экономическое развитие региона

По словам Андрея Алексеенко, "проблемное наследие украинского режима" - критическая ветхость всех видов инфраструктуры, неразвитость производства, отсталое состояние медицины и образования - требует "системных мер и государственных инвестиций в развитие области"

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов посетил Херсонскую область, на рабочей встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"На рабочей встрече говорили о социально-экономическом развитии области, дополнительных мерах социальной поддержки херсонцев, подготовке региона к новому учебному году и других важных для людей вопросах", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко подчеркнул, что "проблемное наследие украинского режима" - критическая ветхость всех видов инфраструктуры, неразвитость производства, отсталое состояние медицины и образования - требует "системных мер и государственных инвестиций в развитие области". "Здесь важна поддержка президента и правительства России, всех политических партий страны", - добавил он. 

Теги:
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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