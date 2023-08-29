Новые объекты позволят обеспечить 10 тыс. жителей Саратовской области качественной водой

На эти цели запланировано свыше 300 млн рублей

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Завершение строительства трех объектов водоснабжения по федеральному проекту "Чистая вода" в 2024 году позволит обеспечить качественной питьевой водой более 10 тыс. человек в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Реализацию национальных проектов и госпрограмм глава региона обсудил с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным на встрече в Москве.

"На 2024 год планируется завершение строительства трех крупных объектов, что позволит обеспечить качественной питьевой водой более 10 тыс. человек. На эти цели запланировано свыше 300 млн рублей", - написал Бусаргин. Сейчас в регионе в рамках проекта завершили строительство одного объекта, еще 13 введут до конца 2023 года. В этом году финансирование составляет 947 млн рублей, в том числе 928,1 млн рублей из федерального бюджета.

По словам губернатора, в рамках программы "Стимул" в 2023 году ведется строительство шести объектов: четырех автомобильных дорог в Ленинском районе Саратова и двух объектов водоснабжения в Энгельсе. Объем финансирования в этом году - 449,5 млн рублей, в 2024 году на продолжение программы планируется привлечь около 460 млн рублей. Кроме того, по проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году приводят в порядок 109 общественных и 69 территорий возле многоквартирных домов на общую сумму 673,8 млн рублей. В 2024 году запланировано благоустройство 88 общественных территорий.

По проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" до конца 2023 года планируется расселить 202 многоквартирных дома, до конца 2024-го - еще 174 дома.

"Благодаря программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2019 года в регионе из 162,18 тыс. кв. м непригодного жилья переселили 10,48 тыс. человек. Важно создавать для людей качественно новый уровень жизни. Программы, которые сегодня работают, дают возможность это делать", - привели в пресс-службе Минстроя России слова главы ведомства Ирека Файзуллина.