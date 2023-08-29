Чистая прибыль девелопера "Самолет" за I полугодие выросла на 73%

Объем прибыли достиг 9,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль девелоперской группы "Самолет" по международным стандартам финансовой отчетности выросла в I полугодии 2023 года до 9,2 млрд рублей, что на 73% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка девелопера в I полугодии выросла на 53%, до 101,4 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA по итогам полугодия составила 32,6%. Выручка группы выросла "благодаря выводу новых проектов и новых очередей в существующих проектах на рынок, повышению качества продукта, запуску новых клиентских сервисов, географической экспансии за пределы Московского региона", прокомментировала заместитель генерального директора Группы "Самолет" по экономике и финансам Наталья Грознова, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Также Грознова отметила, что чистый долг компании снизился на 13%, до 68 млрд рублей, а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA по итогам полугодия составляет 1,08 по сравнению с 1,61 в конце 2022 года. "Столь низкий уровень долговой нагрузки создает значительный запас прочности для группы и дает возможность для расширения масштаба бизнеса как органически, так и с помощью сделок M&A", - указывает представитель компании.

После отчетного периода, в июле - августе 2023 года, "Самолет" отмечает рост объемов продаж при увеличении спроса на объекты недвижимости, в том числе на фоне ослабления рубля. Практически все сделки осуществляются с использованием механизмов господдержки ипотечного кредитования.

Группа компаний "Самолет" занимает второе место в России по объему текущего строительства. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761 млрд рублей. Акции торгуются на Московской бирже с сентября 2020 года. Выручка компании за первый квартал 2023 года составила 1,52 млрд рублей. В 2021 году ее EBITDA превысила 48 млрд рублей, на 2023 год в планах компании - EBITDA свыше 80 млрд рублей. В настоящий момент "Самолет" возводит более 3,5 млн кв. метров жилья. В мае 2023 года общее собрание акционеров девелопера приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.