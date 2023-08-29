Альфа-банк до 1 сентября примет решение о выпуске замещающих облигаций

В частности, совет директоров обсудит выпуски облигаций серий ЗО-01 и ЗО-02

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет директоров Альфа-банка намерен до начала сентября планирует рассмотреть вопрос о размещении выпусков замещающих облигаций, следует из сообщения кредитной организации.

В частности, совет директоров обсудит выпуски облигаций серий ЗО-01 и ЗО-02.

Ранее своим указом президент РФ Владимир Путин сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно закону, замещающие облигации должны соответствовать по параметрам замещаемым евробондов, то есть номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. Все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.

Несколько российских компаний уже разместили подобные облигации, в том числе "Газпром", "Лукойл", "Металлоинвест" и "Совкомфлот". О таких планах также заявлял ВТБ.