Чистая прибыль "СПБ биржи" за I полугодие по МСФО снизилась на 19,6%

Этот показатель составил 619,9 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "СПБ биржи" за I полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 619,9 млн рублей, снизившись на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованной отчетности торговой площадки.

Валовая операционная прибыль в первом полугодии 2023 года составила 2,15 млрд рублей, снизившись на 16,21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,57 млрд рублей). При этом операционная рентабельность увеличилась до 72,46% (71,53% годом ранее). Совокупные активы компании составили 111,57 млрд рублей, из них 57,42 млрд рублей - это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, которые будут выплачены по факту разблокировки активов, пояснили на бирже.

Стоимостной объем сделок по иностранным ценным бумагам на "СПБ бирже" в первом полугодии 2023 года составил $21,46 млрд, что на 76,4% ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Операционные доходы составили 2,97 млрд рублей, доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67%, до 823,21 млн рублей по сравнению с первым полугодием 2022 года (1,82 млрд рублей). Из них 79,63% пришлось на доходы от организации торгов и услуги клирингового центра - основную операционную деятельность компании.

Доходы от размещения капитала - процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы - снизились на 6,98%, до 1,3 млрд рублей. Негативное влияние оказало снижение процентных ставок, позитивное - эффективное размещение собственного капитала.

Рентабельность по прибыли компании за период оценивалась на уровне 20,87% (21,47% в первом полугодии 2022 года). Собственный капитал "СПБ биржи" за период увеличился на 3,27% и достиг 20,69 млрд рублей. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09% (8,36% по итогам первого полугодия 2022 года).