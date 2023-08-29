Девелопер "ЛСР" снизил прибыль в первом полугодии до 1,7 млрд рублей

При этом выручка выросла на 14%, говорится в отчетности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Третий по объемам строительства девелопер России "ЛСР" снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии при росте выручки. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Чистая прибыль компании снизилась с 6,4 до 1,7 млрд рублей, следует из отчетности. При этом девелопер увеличил выручку на 14%, до 74,8 млрд рублей в первом полугодии.

"Группа ЛСР" - российская строительная компания, занимающаяся девелопментом и производством стройматериалов. Девелопер занимает третье место по объему жилищного строительства в России, на 1 августа 2023 года объем возводимого компанией жилья составляет 2,5 млн кв. м, по данным Единого ресурса застройщиков.

Мажоритарий ЛСР - экс-сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов, который владеет около 65% группы. Группа ЛСР является публичной компанией, ее обыкновенные акции обращаются на фондовом рынке Московской биржи.

Также в 2021 году компания объявила о проведении делистинга своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и на Урале.