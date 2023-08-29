Аэропорт Белгорода получил в аренду землю без торгов на 49 лет

Участок расположен на проспекте Б. Хмельницкого

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Правительство России предоставило в аренду земельные участки международному аэропорту Белгорода без торгов сроком на 49 лет. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

"Разрешить предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт Белгород" на срок до 49 лет в аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество (Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом №166) для осуществления аэропортовой деятельности", - говорится в сообщении.

Работа 11 российских аэропортов, включая белгородский, была приостановлена с 24 февраля 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на Украине.