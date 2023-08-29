Торговые сети в Сочи увеличили логистические ресурсы из-за высокого спроса

Жители фиксировали отсутствие в магазинах питьевой воды, сахара, снеков и овощей

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Торговые сети на Кубани увеличили логистические ресурсы для более быстрого пополнения магазинов товарами из-за большого потребительского спроса. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"На сегодняшний день сетевые предприятия розничной торговли работают в условиях повышенного спроса, вызванного ростом внутреннего туризма и установившейся жаркой погодой. На сегодняшний день торговыми сетями увеличены логистические ресурсы для более оперативного пополнения магазинов. Дефицита товаров в магазинах Сочи не наблюдается, на складах предприятий оптовой торговли имеется достаточное количество всех необходимых продуктов", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что ранее по отдельным товарам в сетевых магазинах наблюдался дефицит для этого времени года. Сейчас нехватки товаров в магазинах Сочи не наблюдается. "На складах предприятий оптовой торговли имеется достаточное количество всех необходимых продуктов. Поставки из распределительных центров, расположенных в других регионах, организованы по графикам", - уточняется в сообщении.

Ранее в местных СМИ сообщалось о дефиците некоторых товаров в торговых сетях Краснодара и Сочи. Потребители жаловались, в том числе, на отсутствие питьевой воды, сахара, снеков и овощей.