Презентация Apple пройдет 12 сентября

На мероприятии, как ожидается, представят новую линейку iPhone и модели "умных часов"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября, сообщила компания.

"Мероприятие Apple. Смотрите 12 сентября", - говорится в объявлении на сайте компании. Проведение презентации запланировано на 20:00 мск. Агентство Reuters отмечает, что, как ожидается, на мероприятии будут представлены новая линейка iPhone и новые модели умных часов.

16 августа агентство Bloomberg сообщало, что Apple уже запустила сборку iPhone 15 на базе мощностей заводов тайваньской Foxconn в индийском штате Тамилнад. Отличительными чертами новой модели станут новый процессор S9, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей линейки Pro и разъем USB-C вместо Lightning. По данным Forbes, цены на новое устройство в США стартуют от $799.

В новость были внесены изменения (20:06 мск) - уточнен источник, добавлены подробности во втором абзаце.