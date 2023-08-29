Венгрия и Словения подготовили соглашение о строительстве газопровода между двумя странами

Его мощность составит до 440 млн куб. м

БУДАПЕШТ, 29 августа. /ТАСС/. Венгрия и Словения завершили подготовку соглашения о сооружении газопровода мощностью до 440 млн куб. м, по которому топливо будет поступать из Италии транзитом через словенскую территорию в северном направлении. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находившийся с визитом в Любляне.

"Мы завершили работу над соглашением о сотрудничестве в области энергетики, дав зеленый свет строительству венгеро-словенского газового интерконнектора. Словения - наш единственный сосед, с которым у нас нет газопроводной системы, и теперь мы восполняем этот пробел. Пропускная способность интерконнектора составит 440 млн куб. м в год, что откроет возможность транспортировки газа по коридору Италия - Словения - Венгрия", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто назвал эту договоренность "еще одним важным шагом в деле укрепления энергетической безопасности Венгрии". Он уточнил, что "соглашение будет подписано в Будапеште в начале октября".

В последние годы правительство Венгрии последовательно проводит политику диверсификации в области энергетики, стараясь изыскать новые источники и маршруты доставки в страну нефти и газа. В перспективе Будапешт рассчитывает на поставки значительных объемов газа из Азербайджана, Туркмении и Турции, а также сжиженного природного газа из Катара, который может поступать на терминалы в портах Хорватии, а оттуда - в сторону Венгрии.

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.