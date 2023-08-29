Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,19-0,4%

Курс доллара по итогам дня подрос на 0,15%, евро - на 0,45%, юаня - на 0,03%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник сохранял повышательный импульс. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 3 211,36 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 1 059,98 пункта.

Курс доллара по итогам дня подрос на 0,15%, закрывшись на отметке 95,46 рубля, евро - на 0,45%, до 103,63 рубля, юаня - на 0,03%, до 13,094 рубля.

"Индекс Мосбиржи подобрался к полуторагодовой вершине, после чего немного откатился. Общая конъюнктура продолжила благоволить покупателям. Рубль торгуется ближе к 96 рублям за доллар, а котировки нефти Brent остаются на относительно комфортных уровнях", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Мировые биржи торговались преимущественно в плюсе, активно восстанавливались китайские индексы. Между тем, статистика дня, пришедшая сегодня из США - августовский индекс доверия потребителей (CB) и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июле - оказалась немного хуже прогнозов, добавил эксперт.

Рынок акций

На фондовом рынке лидерами роста вторника оказались акции Объединенной авиастроительной корпорации (+33,4%), а также ее дочерней компании "Иркут" (+22%), на новостях о первом испытательном полете нового гражданского самолёта SJ-100, почти полностью произведенного из российских комплектующих, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки группы Headhunter (-7,7%), вероятно, по причине коррекции после недавнего роста.

Рынок 30 августа

В отсутствие выраженного рыночного или геополитического негатива вероятно продвижение индекса Мосбиржи выше 3 220 пунктов, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании на 30 августа - 3 125-3 225 пунктов, по курсу доллара - 93-96 рублей.

Эксперты Freedom Finance Global полагают, что индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3 150-3 250 пунктов, курс доллара - в диапазоне 95-97 рублей, евро - 102-104 рубля, юаня - 12,9-13,3 рубля.

В середине недели в фокусе внимания снова окажется американская статистика - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за минувший месяц (от ADP) и оценка квартального ВВП.