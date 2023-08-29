Авиасообщение Ярославля с Пермью, Уфой и Самарой начнется в сентябре

Продажу билетов планируют открыть в ближайшее время

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Аэропорт Туношна в сентябре открывает прямое авиасообщение с Пермью, Самарой и Уфой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"В сентябре аэропорт Туношна открывает прямое авиасообщение с Пермью, Уфой и Самарой. Полетная программа запланирована до конца года. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Авиасообщение Ярославля с Уфой начнется 11 сентября, рейсы будут выполняться по понедельникам и средам, время в пути составит 1 час 50 минут. Полеты из Ярославля в Пермь и обратно начнут выполнять 12 сентября, время в пути составит 1 час 40 минут. Рейсы по данному направлению будут доступны по вторникам и пятницам. Полеты будет выполнять авиакомпания "ЮВТ аэро" на воздушном судне типа Bombardier CRJ 200.

Рейсы в Самару запланированы с 25 сентября, их обеспечит авиакомпания "Азимут" на самолетах Sukhoi Superjet. Продолжительность полета составит 1 час 35 минут. Все три новых направления - субсидируемые.

"Мы системно работаем над расширением маршрутной сети нашего аэропорта. Открытие новых авианаправлений значительно расширит туристическую логистику, будет способствовать установлению новых деловых и культурных связей. Также продолжаем работу над открытием воздушного сообщения с Екатеринбургом", - приводят в пресс-службе слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. Из Ярославля можно улететь в Казань, Сочи и Санкт-Петербург. С 1 января 2023 года прямые рейсы в Санкт-Петербург отправляются ежедневно.