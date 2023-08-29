"Фосагро" в I полугодии увеличила производство на 4,3%

Объем производства достиг 5,7 млн тонн

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" в первом полугодии 2023 года нарастил производство минеральных удобрений и прочей продукции химического комплекса на 4,3%, до 5,7 млн тонн, сообщила компания.

Такого роста удалось достичь в основном благодаря увеличению объемов производства DAP/MAP (диаммонийфосфата/моноаммонийфосфата) при выводе на проектную мощность производственного комплекса в Волхове, отмечает компания.

При этом общие продажи продукции "Фосагро" за I полугодие 2023 года снизились на 4,3% и составили около 5,5 млн тонн. Компания объясняет это накоплением партий минеральных удобрений для их поставок в сезон на рынки Латинской Америки и Азии.

Компания в январе - июне нарастила продажи удобрений в Северную и Латинскую Америки и страны СНГ. "Объемы продаж продукции и их распределение по регионам во II квартале 2023 года соответствовали сезонному изменению спроса, увеличившись на рынок России, Северной Америки и Европы (азотные удобрения)", - говорится в сообщении.

При этом компания отмечает, что превышение объемов производства удобрений над объемами реализации во II квартале позволило создать достаточный запас продукции для удовлетворения ожидаемого сезонного роста спроса в III квартале со стороны ключевых рынков сбыта в Индии, Бразилии и на других региональных направлениях в Азии и Латинской Америке.

План производства компании на 2023 год - 11,3 млн тонн.