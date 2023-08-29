"Фосагро" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в три раза

Объем прибыли упал до 41,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" в первом полугодии 2023 года сократил чистую прибыль по МСФО более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 41,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 48%, до 55,8 млрд рублей, сообщила компания.

Свободный денежный поток вырос на 47% и составил 60,1 млрд рублей. Показатель EBITDA в первом полугодии уменьшился на 29%, до 96,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 50%, до 82,8 млрд рублей.

Выручка "Фосагро" снизилась на 36,8%, до 212,75 млрд рублей. Как пояснила компания, сокращение выручки связано со снижением мировых цен на удобрения с максимумов начала 2022 года.

Рентабельность по EBITDA составила 45,4%, что на 5,1 п. п. выше, чем в 1 полугодии 2022 года, благодаря управлению себестоимостью и росту продаж высокомаржинальных продуктов.

Чистый долг по состоянию на конце полугодия составил 200,2 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю скорректированной EBITDA на конец квартала - 1,09х.

"Результаты эффективной операционной деятельности позволили компании за 1 полугодие 2023 года, даже на фоне коррекции глобальных цен на удобрения, сгенерировать высокий свободный денежный поток", - отмечается в сообщении. Производство удобрений "Фосагро" в первом полугодии выросло на 4,3%, до 5,7 млн тонн.

При этом "Фосагро" отмечает, что сокращает долю долга в долларах в кредитном портфеле в том числе за счет замещения погашенного выпуска еврооблигаций PHOR-23 выпусками российских биржевых облигаций в рублях и юанях.

"Фосагро" - один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.