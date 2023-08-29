Доля РФ во внешнеторговом обороте Узбекистана за шесть месяцев 2023 года сократилась на 2%

Доля Китая выросла, сообщило Агентство по статистике при президенте Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 августа. /ТАСС/. Доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана за январь-июль текущего года сократилась с 17,1% до 15,1%. Об этом сообщило Агентство по статистике при президенте Узбекистана.

"За январь-июль 2023 года доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана сократилась с 17,1% до 15,1% или $5,271 млрд. При этом по итогам 2022 года она составляла 18,6%, РФ занимала первое место во внешнеторговом обороте Узбекистана", - говорится в сообщении.

По данным статагентства, за этот же период доля Китая во внешнеторговом обороте Узбекистана выросла с 18,6% до 19,7%, составив $6,899 млрд. По итогам 2022 года этот показатель составлял 17,8%, а Китай занимал второе место во внешнеторговом обороте Узбекистана.

Сообщается также, что за шесть месяцев текущего года объем экспорта из Узбекистана в Россию вырос на 5,3%, до $1,638 млрд. Таким образом, Россия остается основным экспортным направлением Узбекистана.

По статистике, в текущем году после Китая и России следующими по долям товарооборота партнерами Узбекистана являются Казахстан ($2,490 млрд), Турция ($1,865 млрд) и Республика Корея ($1,271 млрд).