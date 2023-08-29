Венгрия и Словения расширят сотрудничество в области атомной энергетики

Страны также продвинулись в создании региональной энергобиржи с участием Сербии, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 августа. /ТАСС/. Венгрия и Словения договорились о расширении сотрудничества в сфере ядерной энергетики и продвинулись в создании региональной энергобиржи с участием Сербии. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Любляне с представителями словенского правительства.

Он заявил, что две страны "выступают за использование атомной энергии" и укрепили сотрудничество в этой области. "Атомная энергетика - устойчивый, дешевый и безопасный способ производства электроэнергии. Словения, как и Венгрия, продлевает срок службы своей атомной электростанции и планирует увеличить свои ядерные мощности", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также отметил, что Венгрия и Словения "сделали значительные шаги в создании региональной энергобиржи" для закупки электроэнергии. По его словам, у Будапешта и Любляны "есть общая позиция по существенным вопросам, и поэтому венгеро-сербско-словенская региональная энергобиржа может начать работу уже в начале следующего года".

Единственная в Словения АЭС с одним водо-водяным реактором была построена на юго-востоке страны в Кршко 40 лет назад американской компанией Westinghouse. В начале этого года срок ее эксплуатации был продлен еще на 20 лет.

В Венгрии действует АЭС в Пакше с четырьмя энергоблоками, построенная советскими специалистами в 1980-е годы. Она обеспечивает выработку примерно половины электроэнергии в стране. Сейчас там начато сооружение второй очереди станции с двумя новыми реакторами по проекту Росатома.