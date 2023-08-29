Bloomberg: расширение БРИКС последовало за постепенной потерей США экономических позиций

Как отметило агентство, некоторые международные институты стали менее управляемыми и не отвечают желаемым интересам членов БРИКС

ТАСС, 29 августа. Присоединение новых стран к БРИКС говорит о желании создать альтернативу превалирующему международному порядку, что стало возможным из-за постепенного ухода Соединенных Штатов с лидерских позиций в мировой экономике. Такое мнение выражено в редакционной статье агентства Bloomberg.

Постепенная потеря США ведущих экономических позиций связана с курсом, который взял бывший президент США Дональд Трамп и продолжил нынешний глава государства Джо Байден.

Отмечается, что ряд институтов, в числе которых МВФ, Всемирный банк и ВТО, стали менее управляемыми и не отвечают желаемым интересам членов БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре 28 августа отметили, что расширения БРИКС, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах, сообщила пресс-служба Кремля.

22-24 августа в Йоханнесбурге прошел XV саммит БРИКС под предводительством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В начале июля на саммите Совета глав государств ШОС было объявлено о вступлении Ирана в ряды участников объединения. Исламская республика стала девятым членом организации.