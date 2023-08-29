"Селигдар" в I полугодии получил 7,26 млрд рублей убытка против прибыли годом ранее

Валовая прибыль компании снизилась на 11%, отметили в компании

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" в I полугодии 2023 года получил 7,26 млрд рублей убытка по международным стандартам финансовой отчетности против прибыли в 10,71 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль компании снизилась на 11%, до 4,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

"Получение убытка было связано прежде всего с неденежными операциями переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля", - объяснили в компании.

При этом консолидированная выручка компании за отчетный период выросла на 81%, до 20,99 млрд рублей, выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, за отчетный период выросла на 66%, до 11,28 млрд рублей.

Банковская EBITDA компании увеличилась на 7%, до 6,85 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 33%. Чистый долг компании (с учетом денежных средств и стоимости нереализованного на 30.06.2023 аффинированного золота) снизился до 40,33 млрд рублей по сравнению с 42,49 млрд рублей годом ранее. Показатель чистый долг/EBITDA банковская на конец отчетного периода составил 2,89х.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.