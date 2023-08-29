Глава Карелии поручил разработать новые меры поддержки для молодых педагогов

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они получат выплату в размере 100 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 августа. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разработать дополнительные меры поддержки для молодых педагогов, которые работают в городах, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Сельские молодые педагоги по итогам первого и второго года работы получают выплату по 100 тыс. рублей. Сегодня Артур Парфенчиков поручил расширить материальную поддержку молодых педагогов и распространить выплату и на специалистов, работающих в городах", - говорится в сообщении.

Ранее по инициативе главы региона в Карелии были увеличены выплаты победителям конкурсов педагогического мастерства, введены выплаты для учителей, подготовивших 100-балльников, призеров всероссийской олимпиады школьников.

Сейчас в Карелии строят школы в Кеми, Медвежьегорске и Суоярви. 1 сентября откроется школа в прионежском поселке Деревянка. Открываются и новые детские сады - в августе дошкольное учреждение заработало в петрозаводском микрорайоне Кукковка. Кроме того, детский сад строят в поселке Калевала.

По данным Министерства образования и спорта Карелии, 1 сентября по всей Карелии начнут работу 405 образовательных организаций, в том числе 196 школ. Впервые за парты сядут 7 263 первоклассника. Каждому из них правительство региона традиционно подготовило в подарок набор с необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями. Общая численность школьников в республике составляет порядка 72 тыс.