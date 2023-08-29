Бюджет Ленобласти за первое полугодие 2023 года исполнили с профицитом

Доходы региональной казны составили 127,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Бюджет Ленинградской области за первое полугодие 2023 года исполнен с профицитом в 30,4 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

"В Ленинградской области утвержден отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2023 года: профицит областного бюджета составил 30,4 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства подписал глава региона Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.

По данным Комитета финансов Ленобласти, в бюджет региона за первое полугодие 2023 года поступило 127,7 млрд рублей, расходная часть составила 97,4 млрд рублей. Более 90% поступлений, 115,3 млрд рублей, - это налоговые и неналоговые доходы, которые в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросли в 1,3 раза.

Расходная часть бюджета Ленинградской области исполнена в сумме 97,4 млрд рублей.

Расходы на образование составили 24,7 млрд рублей, социальную поддержку - 15,3 млрд рублей, здравоохранение -15 млрд рублей, формирование городской среды и обеспечение качественным жильем жителей региона - 6,6 млрд рублей, на развитие транспортной направили 5,8 млрд рублей.