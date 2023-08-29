"Газпром" в I полугодии получил чистый убыток по РСБУ в 255 млрд рублей

Выручка компании упала до 2,743 трлн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Газпром" по итогам I полугодия 2023 г. получил по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистый убыток в 255 млрд рублей против 996,6 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период предыдущего года, следует из отчета компании.

Выручка компании в I полугодии упала на 39% - до 2,743 трлн рублей.

Валовая прибыль компании снизилась в 3,9 раза, до 698,45 млрд рублей, а убыток до уплаты налогов составил 326,2 млрд рублей против прибыли в размере 1,259 трлн рублей годом ранее.

Дебиторская задолженность "Газпрома" на конец II квартала 2023 года составила 2,434 трлн рублей против 2,899 трлн рублей на конец 2022 года. Кредиторская задолженность на конец I полугодия выросла до 1,266 трлн рублей с 1,265 трлн рублей на конец 2022 года.

Ранее "Газпром" сообщил, что чистая прибыль холдинга, приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2023 года составила 296,2 млрд рублей против 2,5 трлн рублей годом ранее. Снижение чистой прибыли в компании во многом связали с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля за отчетный период на 24% к доллару и на 26% к евро.