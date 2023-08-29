"Автотор" в 2023 году планирует выпустить 2 тыс. автомобилей на газомоторном топливе

Речь идет как о легковых, так и о коммерческих автомобилях, сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" в 2023 году выпустит 2 тыс. автомобилей на газомоторном оборудовании. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов в Калининграде на круглом столе, посвященном использованию в регионе электрического и низкоуглеродного транспорта.

"Мы в этом году взяли на себя обязательство, с "Газпромом" заключили соглашение <...>, и мы в этом году сделаем 2 тыс. автомобилей на газомоторном оборудовании", - сказал Горбунов.

Речь идет как о легковых, так и о коммерческих автомобилях, все они будут соответствовать необходимым стандартам, уточнил он.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме "Автотор", правительство Калининградской области, "Газпром" и Минпромторг РФ подписали соглашение, одной из задач которого является расширение линейки производимых в России газомоторных автомобилей.

Губернатор области Антон Алиханов отмечал высокий потенциал рынка газомоторного топлива для Калининградской области и важность этого направления для строительства "зеленой", экологически дружественной экономики в регионе. В 2015 году, по его словам, в Калининградской области было зарегистрировано всего двадцать газомоторных автомобилей, к лету текущего года эта цифра превысила 1,6 тыс. единиц, а к концу 2024 года, по прогнозам, превысит 2,5 тыс. машин. Для стимулирования спроса установлена нулевая ставка транспортного налога для организаций, имеющих транспорт на газомоторном топливе и для физлиц - владельцев электромобилей.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, общий объем превысил 2,5 млн автомобилей.