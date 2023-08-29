Евразийский строительный конгресс обсудит пути достижения технологического суверенитета

В нем примут участие представители строительной отрасли стран, входящих в ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пути достижения технологического суверенитета и выстраивание международных альянсов и межотраслевой кооперации будут обсуждаться на Втором Евразийском строительном конгрессе, который пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС), в мероприятии, организованном в рамках III Международного строительного чемпионата, примут участие представители строительной отрасли стран, входящих в ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН.

Тема пленарного заседания конгресса этого года - "Новые технологические горизонты развития строительной отрасли на пространстве ЕАЭС и Большой Евразии до 2030 года". "Вместе с ключевыми спикерами и участниками заседания мы поговорим про укрепление действующей промышленной политики стран евразийского пространства, особенно в вопросах синхронизации и переосмысления границ технологического суверенитета, выстраивании международных альянсов и механизмов межотраслевой кооперации, а также консолидации усилий по углублению интеграционных процессов с формированием единого цифрового пространства, инфраструктур и экосистем", - приводит пресс-служба слова генерального директора НАИКС Ольги Кубанской.

Участники конгресса планируют также обсудить потенциальные евразийские проекты, передовые отраслевые практики управления сложными инженерными объектами, вопросы ценообразования, лучшие стандарты управления информацией при реализации инвестиционно-строительных проектов.

Международный строительный чемпионат учрежден в феврале 2020 года Минстроем России и госкорпорацией "Росатом". Чемпионат включен в план ежегодных мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года, а также в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Тема чемпионата в 2023 году - "Технологии нового времени". Будут представлены 25 индивидуальных и командных номинаций, которые разделены на 3 блока - строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства. Из них 24 очные номинации, 1 дистанционная. Добавлены пять новых номинаций.