Турпоток на Эльбрус летом вырос на 30%

За август курорт посетило почти 80 тыс. туристов

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Турпоток на горнолыжном курорте "Эльбрус" в летний период вырос на 30%. Эти показатели сравнимы с зимним периодом, заявил гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов по итогам стратегической сессии по развитию туризма под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Очень важно, что поддержан механизм развития туристических объектов именно в рамках особых экономических зон (ОЭЗ). Результаты, которые мы сегодня видим на наших горнолыжных курортах, говорят об эффективности этих мер поддержки: в летний период, самый неактуальный для горнолыжных курортов, только на Эльбрусе мы получили рост турпотока 30%, август нам дал почти 80 тыс. туристов - эти показатели сравнимы с зимними месяцами и это о многом говорит", - рассказал Юмшанов.

Он выразил уверенность, что потенциал отрасли огромный, и те меры поддержки, которые были озвучены, приведут к серьезному результату. "Мы получим кратное повышение вклада туризма в экономику России в целом, я думаю это абсолютно реально", - добавил Юмшанов.