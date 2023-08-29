"Автотор" в 2024 году намерен выпустить не менее 5 тыс. коммерческих автомобилей

Как сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов, 50% из них будут на электрической тяге

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" в 2024 году планирует выпустить не менее 5 тыс. коммерческих автомобилей. Об этом сообщил в Калининграде на круглом столе, посвященном использованию в регионе электрического и низкоуглеродного транспорта, председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

"Мы произведем в будущем году 5 тыс. автомобилей, минимально, коммерческих, разных - от пикапов, до девятитонных грузовиков. 50% из них будут на электрической тяге", - сказал Горбунов.

Весной 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что "Автотор" планирует начать выпуск легких коммерческих автомобилей, небольших грузовиков и, в том числе, электромобилей. 16 августа на производственной площадке завода "Автотор" в поселке Переславское Зеленоградского муниципального района области состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей китайской марки JMC.

Компания "Автотор" основана в Калининграде в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. С 1997 года выпускает автомобили известных мировых брендов. Ранее завод собирал корейские Kia и Hyundai, а также германские BMW, однако в 2022 году сборка была прекращена.

В январе 2023 года "Автотор" начал промышленную сборку китайского седана Kaiyi E5, а в апреле - автомобилей китайского бренда BAIC. Также калининградское предприятие занимается производством автомобилей китайских брендов SWM и JMC.