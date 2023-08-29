Псковская область направит 570 млн рублей на обновление общественного транспорта

До конца года регион планирует приобрести 47 автобусов

ПСКОВ, 29 августа. /ТАСС/. Псковская область направит 570 млн рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станиславом Стармолотовым.

"В этом году на обновление подвижного состава общественного транспорта Псковской области будет направлено 570 млн рублей: 400 млн рублей регион получит в рамках федерального казначейского кредита, еще 170 млн рублей выделено в рамках подготовки к празднованию 550-летия Печор и монастыря. На эти средства будут приобретены туристические автобусы", - отмечается в сообщении.

По словам Стармолотова, до конца этого года регион приобретет 47 автобусов. "На президиуме правительственной комиссии России по региональному развитию одобрена заявка Псковской области. У нас уже подписано соглашение на 300 млн рублей. И чуть позже было на конкурсной основе нам согласовано дополнительное соглашение еще на 100 млн рублей на покупку пассажирского автомобильного транспорта, в частности автобусов. На эти средства запланировано приобретение 47 единиц различного класса автобусов", - сказал Стармолотов, видеозапись выступления которого разместил губернатор в своем Telegram-канале.

По оценке Стармолотова, благодаря этому транспорту в регионе будет охвачено новой техникой 19 межмуниципальных и 20 муниципальных маршрутов. "Будет предоставлена техника как "Псковпассажиравтотрансу", так и нашему второму государственному перевозчику ГППО "Славяне". Рассчитываем получить транспорт до конца этого года", - отметил Стармолотов.

Кроме того, по его словам, в регионе появятся и новые туристические автобусы. "Мы покупаем в рамках выделенных средств, 172 млн рублей, 12 единиц двух китайских производителей. Планируем произвести их брендирование, нанести рекламную наклеенную пленку, которая будет выдержана в едином стиле и будет узнаваема", - уточнил глава дорожного комитета.