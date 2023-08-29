Чистая прибыль Башнефти по МСФО в I полугодии составила 76,7 млрд рублей

Прибыль предприятия до налогообложения составила 94,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за I полугодие составила 76,7 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период составила 413,5 млрд рублей, затраты и расходы - 336,6 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 94,6 млрд рублей. Операционная прибыль - 76,8 млрд рублей. Производственные и операционные расходы составляли 61,3 млрд рублей.

О компании

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже. Более чем контрольный пакет акций компании у "Роснефти", 25% плюс одна акция у Башкирии.