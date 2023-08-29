Страны ЕАЭС подписали договор о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках

На заседании по инициативе РФ принято поручение по активизации всестороннего торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с африканскими странами и интеграционными объединениями

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

"Одним из важнейших событий заседания стало подписание Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. От имени Российской Федерации соглашение подписал заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Соглашение расширяет возможности доступа к государственным (муниципальным) закупкам государств - членов за счет возможности использования поставщиками банковских гарантий национальных банков. При этом такие банки должны удовлетворять критериям, которые также были определены решением Совета ЕЭК", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на заседании по инициативе РФ принято поручение по активизации всестороннего торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с африканскими странами и интеграционными объединениями. "Алексей Оверчук рассказал о заинтересованности в сотрудничестве, обозначенной лидерами стран Африки на состоявшемся 27-28 июля в Санкт-Петербурге втором саммите Россия - Африка", - информировали в пресс-службе кабмина.

Стороны также обменялись мнениями по предложенному Москвой проекту декларации, которая определяет основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе до 2030 и 2045 годов. "Дальнейшее обсуждение документа предполагается на уровне Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета, с тем чтобы выйти на его принятие на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2023 года", - указали в правительстве.

Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с внедрением навигационных пломб при перемещении товаров по территории союза. Также Совет ЕЭК одобрил план мероприятий по реализации проекта совместной разработки специализированных средств криптографической защиты информации ЕАЭС. "Совет ЕЭК одобрил рекомендацию о создании дополнительных механизмов стимулирования продвижения действующих и вновь создаваемых брендов производителей ювелирной продукции государств - членов Евразийского экономического союза (в том числе зонтичного ювелирного бренда Евразийского экономического союза)", - заключили в пресс-службе.