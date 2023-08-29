Компания "Луганскгаз" получит оборудование на 145 млн рублей на подготовку Луганска к зиме

Предприятию, в частности, предоставят контрольно-измерительные приборы, автоматику безопасности котлов и электроматериалы

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Госпредприятие Луганской Народной Республики "Луганскгаз" получит оборудование на сумму в 145 млн рублей для подготовки систем теплоснабжения Луганска к предстоящему отопительному сезону, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

"В рамках программы социально-экономического развития ЛНР 2022-2024 года и с целью выполнения всех запланированных мероприятий по ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Луганска ГУП "Луганскгаз" получит спецоборудование: запорную арматуру, комплектующие, контрольно-измерительные приборы, автоматику безопасности котлов, электроматериалы, спецтехнику и другое на сумму 145 млн рублей", - говорится в сообщении.

19 июля в пресс-службе Минтопэнерго республики сообщали, что реконструкция объектов системы теплоэнергоснабжения Луганска к предстоящему осенне-зимнему периоду обойдется в 1 млрд рублей.