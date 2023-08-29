США и Тайвань могут подписать торговое соглашение в ноябре на саммите АТЭС или в декабре

Стороны приступили к второму раунду торговых переговоров

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. США и Тайвань могут подписать второе торговое соглашение в рамках новой экономической инициативы на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) или в декабре. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Как заявил торговый представитель Тайваня на переговорах Джон Дэн (китайское имя Дэн Чжэньчжун), стороны приступили к второму раунду торговых переговоров. На вопрос о том, может ли новое торговое соглашение быть подписано в рамках его визита в США на предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС, он указал, что для этого будут прилагаться все усилия, однако с уверенностью этого сказать нельзя. В то же время представитель Тайваня подчеркнул, что ожидает завершения переговоров до конца текущего года.

Как он отметил, в ходе стартовавшего второго раунда обсуждается сотрудничество США и Тайваня в сельском хозяйстве, сфере труда и экологии. Консультации проходят по видеосвязи. Джон Дэн также подчеркнул, что остров планирует увеличить экспорт фруктов в США, в то время как американская сторона рассчитывает нарастить поставки пшеницы и сои. По его словам, Тайвань не может принимать участия во многих международных соглашениях, поэтому сталкивается с определенными торговыми ограничениями. Эти проблемы будут обсуждаться в ходе переговоров с Вашингтоном.

1 июня этого года США и Тайвань подписали первое соглашение по двусторонней торговле в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле в XXI веке. Этот документ включает около 80 статей и является самым масштабным торгово-экономическим соглашением между США и Тайванем с 1979 года. Первое соглашение было посвящено таким вопросам, как таможенные процедуры, оптимизация товарооборота, правовое регулирование производства и сферы услуг, противодействие коррупции, а также сотрудничество в сфере регулирования малого и среднего бизнеса.

Объем торговли между США и Тайванем в 2022 году составил около $136 млрд. Ключевыми позициями американского экспорта на остров являются машинное оборудование, энергоресурсы, самолеты, соя, мясо и пшеница. В то же время Тайвань поставляет в США электронное оборудование и чипы, автомобили, металлопродукцию и изделия из пластика.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.