Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

Выручка компании составила 3,87 трлн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти", приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2023 года составила 652 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании за I полугодие составила 3,87 трлн рублей. Капитальные затраты - 599 млрд рублей. Расходы и затраты - 2,87 трлн рублей. Операционная прибыль достигла 1,002 трлн рублей, прибыль до налогообложения - 928 млрд рублей.

Ранее "Роснефть" сообщала, что в первом квартале 2023 года ее чистая прибыль составила 323 млрд рублей.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.