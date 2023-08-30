Эксперты заявили о снижении средней цены премиального жилья в Москве

За год стоимость снизилась на 28%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Средняя цена реализации квартиры на первичном рынке премиального жилья в Москве в июле 2023 года снизилась на 28% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Об этом сообщили в Intermark Real Estate.

"По итогам июля этот показатель снизился более чем на четверть - на 28%. Средний бюджет сделки по итогам июля составил 98,3 млн рублей, а средневзвешенная цена квадратного метра 900 тыс. руб. С начала же года данные показатели демонстрируют прирост. Средний бюджет сделок с января вырос на 18%, а цена квадратного метра подорожала на 12%", - заявили в компании.

По словам генерального директора и управляющего партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина, снижение среднего бюджета сделок объясняется тем, что в структуре продаж в июле сравнительно большую долю заняли масштабные проекты на ранних этапах строительства.

Всего в июле 2023 года в премиальных новостройках в Москве было продано 66 лотов - на 22% больше показателя июля 2022 года. Площадь проданных квадратных метров выросла на 20% за тот же период почти до 7,4 тыс. кв. м. Средняя цена квадратного метра в квартире составила 1,8 млн рублей, а в апартаментах - 1,6 млн рублей.