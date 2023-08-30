"Тинькофф" запускает сервис по возврату украденных телефонными мошенниками средств

В банке пояснили, что услуга блокирует подозрительные транзакции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной технологиями искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Тинькофф" объявил о запуске сервиса, который позволит пользователям вернуть средства, похищенные телефонными мошенниками, в том числе с помощью уловок социальной инженерии, сообщили в финансовой организации.

Как пояснили в компании, сервис использует как технологии "Тинькофф защиты", в основе которой лежат алгоритмы банковской антимошеннической платформы, так и собственные технологии телеком-оператора "Тинькофф". При этом сервис блокирует подозрительные транзакции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной технологиями искусственного интеллекта, которая автоматически анализирует операции и, в случае подозрения на мошенничество, подаст сигнал для блокировки операции.

Сервис поможет вернуть похищенные средства, если клиент подключил услугу, а кража средств произошла в результате телефонного разговора со злоумышленником по номеру "Тинькофф Мобайла", который использовал классические сценарии социальной инженерии, представился сотрудником правоохранительных органов и других структур, банка или сотового оператора и тому подобное. Сервис не покрывает мошенничество через звонки в мессенджерах. При этом если "Тинькофф" уведомлял клиента о потенциально угрозе, блокировал, или отклонял телефонный разговор клиента с мошенником, но клиент самостоятельно решил продолжить диалог со злоумышленником, то компенсация не будет распространяться на подобные случаи. Действие сервиса также не распространяется на сценарии перевода денег самому себе на счета в другие банки.

В компании отметили, что сервис будет работать независимо от того, в какой банк был осуществлен из "Тинькофф" перевод мошенникам. "Защита будет покрывать не только случаи переводов денег мошенникам, но и раскрытие реквизитов карты, кодов доступа в мобильное приложение и интернет-банк, снятие денег в банкомате и другие способы потери денег клиентами под воздействием телефонной социальной инженерии, для возврата средств не нужно решение суда, оперативное принятие решение о компенсации, от одного рабочего дня", - говорится в сообщении.