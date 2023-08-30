Toyota возобновила работу заводов после системного сбоя

В штатном режиме функционируют 12 из 14 предприятий

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу своих предприятий, сборка на которых была остановлена ранее после системного сбоя. Об этом говорится в сообщении концерна.

С утренней смены в обычном режиме работают 12 из 14 заводов, еще два в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня.

Утром 29 августа из-за сбоя остановились практически все производственные мощности Toyota в Японии. Работать продолжали только две линии на заводе в префектуре Фукуока и одна линия на заводе дочерней компании Daihatsu в Киото.

Toyota продолжает выяснять причину сбоя. Компания не считает, что он был вызван кибератакой. В Toyota принесли извинения клиентам и поставщикам.

В марте 2022 года все заводы Toyota в Японии были остановлены из-за кибератаки на системы поставщика запчастей Kojima Industries. Тогда работу предприятий также удалось возобновить в течение суток.