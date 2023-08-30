30 августа, 01:15

Траты на подготовку к школе перед началом сентября подскочили на 40%

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В среднем покупка в магазинах детской одежды обходится в настоящее время в 2 091 рубль

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Траты на школьные товары в преддверии начала нового учебного года в сравнении с серединой этого лета выросли на 42% и снизились на 17%, если сопоставить с августом прошлого года. Об этом говорится в исследовании "Почта банка", основанном на данных о транзакциях клиентов кредитной организации.

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Так, общий объем трат в магазинах канцелярии, школьных принадлежностей, детской одежды и книжных выросли на 42% в сравнении с июлем, а средний чек таких покупок увеличился на 20% и составил 922 рубля. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года траты на подготовку к школе сократились на 17%. Сильнее всего упали расходы на детскую одежду и обувь (-32%) и средний чек на них (-15%). И если объем покупок канцелярии сократился незначительно, то в книжных магазинах россияне стали покупать значительно меньше: сумма покупок уменьшилась на 22%, а средний чек на - на 15%, указали в "Почта банке".

"Аналитики банка считают, что рост трат в августе на товары для школы обусловлен увеличением потребительской активности с приближением нового учебного года, а также традиционным августовским повышением цен на школьные товары. А вот сокращение трат по сравнению с прошлым годом может быть связано с уходом ряда зарубежных брендов с отечественного рынка и замещением их отечественными производителями, что позволяет покупателям экономить. По оценкам экспертов банка, все больше покупок товаров для школы совершается на маркетплейсах и в гипермаркетах, а также на платформах частных объявлений, что объясняет сокращение объема трат в специализированных магазинах одежды и канцелярии", - пояснили в пресс-службе "Почта банка".

В среднем покупка в магазинах детской одежды обходится родителям сейчас в 2 091 рубль, это больше июльского показателя на 17%, а в магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров одна покупка подорожала на 22%, до 545 рублей. На 22% больше, чем в июле, клиенты "Почта банка" потратили в книжных магазинах. В среднем одна покупка там обходится покупателям в 508 рублей (+11%). 

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© Информационное агентство ТАСС
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