В Хабаровском крае разработают бренд для местной продукции

В регионе для этого проведут конкурс

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти, активисты и бизнес разработают бренд Хабаровского края для выпускаемой в регионе продукции. Об этом сообщил глава края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Принято решение создать бренд Хабаровского края, который станет знаком качества местной продукции. При этом, я подчеркиваю, очень важно, чтобы сами товары соответствовали стандартам качества и безопасности", - написал Дегтярев.

В регионе для этого проведут конкурс "Сделано в Хабаровском крае". Разработкой и внедрением бренда, а также определением критериев для его присвоения займутся министерство сельского хозяйства и продовольствия края, региональные Минпромторг и Минэкономразвития. "Прошу к проекту подключиться другие министерства, а также общественные организации и бизнес. Учтем мнение наших жителей, бренд должен быть народным", - сказал Дегтярев.

Онлайн-голосование за бренд пройдет на площадке "Голос 27".

Губернатор отметил, что продукция, произведенная в крае, должна выделяться на полках магазинов - об этом часто говорят предприниматели. В регионе 300 пищевых предприятий, которые выпускают все - от хлебобулочных, мясных и молочных изделий до уникальных сыров, меда, минеральной воды, варенья, делают даже хамон. Бренд при этом будет разработан не только для продуктов питания, но и для потребительских товаров.