В аэропорту Донмыанг в Бангкоке пассажиропоток планируют увеличить до 50 млн в год

По данным газеты Bangkok Post, такого показателя намерены добиться за счет нового терминала

БАНГКОК, 30 августа. /ТАСС/. Крупнейший оператор аэропортов Таиланда компания Airports of Thailand объявила о строительстве третьего пассажирского терминала в бангкокском аэропорту Донмыанг для увеличения пропускной способности до 50 млн человек в год. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как ожидается, ввод в эксплуатацию нового терминала к 2029 году позволит увеличить объем пассажиропотока на 18 млн человек в год. Сейчас же воздушная гавань способна ежегодно обслуживать 30 млн пассажиров и с восстановлением рынка авиаперевозок вскоре выйдет на пиковые нагрузки.

Таиландские авиакомпании 28 августа на встрече с новым премьер-министром Сеттхой Тхависином предложили увеличить количество рейсов как минимум на 20% к высокому туристическому сезону, который начинается в стране с ноября. Как ранее заявил Тхависин, правительство Таиланда планирует увеличить доходы от туризма с нынешних 1,9 трлн батов ($54 млрд) до 3,3 трлн батов ($94 млрд) к 2024 году.

Международный аэропорт Донмыанг занимает первое место по объему внутренних перевозок в Таиланде. В 2022 году аэропорт принял 16 млн пассажиров. До открытия в 2006 году столичного аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми) Донмыанг был основным в Таиланде, вторым по загруженности в Азии и 18-м в мире.