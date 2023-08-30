В Приамурье новый резидент ТОР "Амурская" построит логистический терминал

В проект вложат 33,5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" компания "Евразия Логистикс" построит логистический терминал в Амурской области, который позволит обрабатывать более 150 тыс. тонн грузов и техники. Об этом в среду сообщили в региональном правительстве.

"Компания "Евразия Логистикс" стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" с проектом по созданию терминала для обработки и хранения контейнеров, генеральных грузов и техники. Новый логистический комплекс сможет обрабатывать свыше 150 тыс. тонн грузов в год", - говорится в распространенном сообщении.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект вложат 33,5 млн рублей, работу получат около 50 человек. Первую очередь терминала планируется запустить в 2028 году.

Комплекс будет состоять из двух площадок в Благовещенске и селе Ровное. До конца 2023 год компания приступит к проектно-изыскательским работам, в 2024 году планируется начать строительство объектов. Среди них крытые и открытые площадки для хранения генеральных грузов, контейнерные площадки, стоянка для спецтехники, весовая платформа. В число услуг будет входить перевозка морским, речным и автомобильным транспортом по международным и российским маршрутам.

"Мы будем перевозить широкую линейку грузов, в том числе товары народного потребления, сельскохозяйственную технику, производственные линии и станки, столь необходимые активно растущей при поддержке государства дальневосточной экономике, а также сможем доставлять сверхтяжелые и негабаритные грузы. Работать будем по внутрироссийским и внешним направлениям, например, займемся доставкой контейнеров речным и автомобильным транспортом по маршрутам Благовещенск - Хэйхэ (КНР), а также сможем доставлять грузы в Китай из России и в обратном направлении через морские порты Дальнего Востока, в частности Приморского края. Обработка грузов, размещение на складах временного хранения будет осуществляться в Амурской области на терминале", - приводятся слова генерального директора компании Павла Овсяникова.

Соглашение о сотрудничестве по созданию логистического терминала компания "Евразия Логистикс" и КРДВ подписали в ходе российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023" в мае, благодаря которому компании присвоили статус резидента ТОР "Амурская". Благодаря этому компания получила земельный участок в селе Ровное. В настоящее время идет расширение границ ТОР, что позволит предложить компании землю в Благовещенске. По данным КРДВ, на ТОР "Амурская" проекты реализуют 45 резидентов. Бизнес вложил в экономику региона 1,48 трлн рублей, создал 6,4 тыс. рабочих мест, 14 проектов уже реализованы.