Проект на расширение следующего участка Байкальского тракта планируют сделать в 2024 году

Документацией предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос движения

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют продолжить расширение Байкальского тракта - самой короткой дороги из Иркутска на Байкал, проект реконструкции очередного участка должен быть готов в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

"Предусмотрена разработка проектной документации по мероприятию "Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке км 21 - км 29 в Иркутском районе". Ориентировочный срок завершения работ по разработке проектной документации - 2024 год. Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос движения, а также обеспечение безопасного разделения транспортных потоков и устройство новых остановочных пунктов", - сообщил министр.

Он отметил, что для продолжения расширения трассы нужна финансовая поддержка из федерального бюджета. Стоимость реконструкции участка, на который сейчас разрабатывается проект, министр не уточнил.

Байкальский тракт протяженностью 70 км входит в опорную сеть РФ. Дорога ведет из Иркутска в популярный у туристов поселок Листвянка на берегу Байкала. Тракт был построен в начале 1960-х годов. В 2015-2017 годах реконструировали два участка, добавив полосы и сделав развязки. Оставшийся участок остается двухполосным. В выходные по дороге проходит более 20 тыс. автомобилей в день.

В 2022 году на Байкальском тракте начали монтировать освещение на всем протяжении трассы. Ранее было освещено только 18,7 км дороги.