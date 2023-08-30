Osaka Gas и Eneos намерены построить первый в Японии завод по производству метана

В качестве площадки для строительства предполагается выбрать район на побережье Осакского залива

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Японские компании Osaka Gas и Eneos намерены построить завод по производству метана, который должен стать первым подобным предприятием в Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно предварительному плану, Eneos будет закупать за рубежом водород, получаемый из возобновляемых источников энергии, а Osaka Gas - синтезировать углекислый газ, собираемый на химических заводах и в других источниках. Обе компании рассчитывают, что к 2030 году их совместное предприятие сможет производить достаточный объем метана, чтобы обеспечить энергией до 250 тыс. домохозяйств в год.

В качестве площадки для строительства предполагается выбрать район на побережье Осакского залива. Точные сроки строительства объекта и его ввода в эксплуатацию пока не указываются.

Некоторые японские компании в последнее время рассматривают варианты развития технологий производства метана из углекислого газа и водорода. Это позволяет снизить выбросы парниковых газов по сравнению с существующим методом, использующим сжиженный природный газ.