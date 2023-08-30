Число частных компаний в сфере образования России выросло на 37,3%

Количество госучреждений в отрасли в то же время сократилось на 7,3%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество частных организаций в сфере образования России за три года выросло на 37,3%, число государственных учреждений в отрасли в то же время сократилось на 7,3%. Об этом говорится в исследовании "Контур.Фокуса", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В России активно растет рынок частного образования, замещая собой закрытые государственные учреждения. <…> Эксперты API "Контур.Фокуса" изучили состояние рынка российского образования - рассматривали период с августа 2020 года по август 2023 года. За это время сектор показал рост на 3,6%. Количество государственных учреждений уменьшилось на 7,3%. При этом предпринимателей стало больше на 22,7%, а частных компаний - на 37,3%", - говорится в сообщении.

По состоянию на август 2023 года в РФ работают 182,4 тыс. образовательных организаций, из которых 107,5 тыс. - государственные, 10,2 тыс. - негосударственные, 64,5 тыс. - индивидуальные предприниматели. По данным аналитиков, 40,8% от общего числа образовательных организаций составляет дополнительное образование детей и взрослых, 22,5% - школьное, 19,6% - дошкольное. При этом высшее образование можно получить только в 1,4% зарегистрированных организаций в этой сфере.

В негосударственном сегменте за три года наибольший рост показали организации направления "Дополнительное профессиональное образование" (рост 68,2%), на втором месте - "Школьное образование" (62,7%), на третьем - "Дополнительное образование детей и взрослых" (53,3%), указывается в исследовании. Количество бюджетных организаций в то же время уменьшилось во всех сегментах, заметнее всего - в категориях "Автошколы" (сокращение 26,2%) и "Дополнительного образования для взрослых" (19,6%).

По словам руководителя проекта API "Контур.Фокуса" Елены Катаевой, в последние три года отмечается тенденция на постепенное замещение государственного образования частным. "Активнее всего развиваются направления дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. Если прошлые поколения получали среднее или высшее образование и работали по специальности, то в последние годы приоритеты изменились. Сейчас популярны различные краткосрочные курсы, где можно быстро погрузиться в профессию и не тратить годы на обучение профессии", - отметила она.

При этом развитию частного образования способствует все большая недоступность высшего образования, добавила Катаева. "Количество организаций, бюджетных мест, да и самих вузов сокращается, в то время как цены на обучение растут. Бизнес же отвечает запросам рынка, предлагая большое разнообразие услуг и более короткий срок погружения в профессию. Более того, многие авторы курсов предлагают не только обучение, но и последующее трудоустройство", - пояснила руководитель проекта API, уточнив, что в то же время спрос сильно сместился в сторону дистанта.