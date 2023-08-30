Зампред Думы предложил обеспечить школы принадлежностями для учебы за счет госбюджета

Борис Чернышов считает, что необходимо создать ГОСТ для школьного класса, в соответствии с которым будут закупать необходимые предметы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обеспечивать школьные классы компьютером, принтером, тетрадями, ручками и карандашами для учебы за счет средств государственного бюджета. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

В своем письме Чернышов указывает на необходимость создания ГОСТа для школьного класса, в соответствии с которым необходимые для комфортной учебы предметы будут закупаться за счет государства.

В этот список депутат включил минимальный набор оргтехники для учителя: компьютер или ноутбук, принтер с необходимыми расходниками, в том числе картриджами и бумагой. Кроме того, парламентарий предложил оснащать запасом канцелярских принадлежностей, в частности, тетрадями, ручками, карандашами. Также в классах должны быть кулеры с питьевой водой с регулярным обслуживанием, одноразовые стаканы, мел. Помимо этого, в классы предлагается закупить термометры и гигрометры, аптечки, огнетушители, антисептик для рук.

По мнению депутата, оснащение классов разительно отличается в крупных городах и в сельских школах. "Даже в рамках Москвы в классах школ, расположенных в спальных районах, не найти многих атрибутов, которые являются обыденными для учреждений образований в центре столицы", - указал парламентарий.

По словам Чернышова, введение "ГОСТа школьных классов" призвано гарантировать всем учащимся равные комфортные условия для получения качественного образования.