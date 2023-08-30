"Роснефть" во II квартале сократила добычу жидких углеводородов на 2,2%

Она составила 3,9 млн б/с

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Роснефть" во втором квартале снизила добычу жидких углеводородов на 2,2%, до 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) из-за ограничений добычи нефти в России, в первом полугодии добывала 4 млн б/с, говорится в сообщении компании.

В результате "Роснефть" в первом полугодии увеличила добычу углеводородов на 12,7%, до 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки, во втором квартале сократила на 4%.

"Добыча жидких углеводородов в I полугодии 2023 года составила 4 млн б/с (97 млн тонн). В связи с ограничением добычи нефти в РФ с марта 2023 года, объем добычи жидких углеводородов во II квартале 2023 года был снижен на 2,2%, до 3,9 млн б/с (48,2 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Также "Роснефть" в первом полугодии увеличила переработку нефти на 9,2% - до 44,1 млн тонн. Во II квартале 2023 года на заводах в РФ было переработано 21,5 млн тонн нефти, что на 5,1% ниже квартал к кварталу и преимущественно обусловлено сезонными ремонтами, говорится в сообщении.

Компания в первом полугодии увеличила добычу газа на 31,8%, до 43,7 млрд куб. м, выйдя на первое место среди независимых производителей. "Добыча газа компанией в первом полугодии 2023 года увеличилась на 31,8% по сравнению с первым полугодием 2022 года и достигла 1,5 млн б. н. э. в сутки (43,7 млрд куб. м)", - отмечается в сообщении.