В Ростовской области валовый сбор ранних зерновых культур вырос на 6% в 2023 году

Это увеличило экспортный потенциал региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в Ростовской области превысил показатели прошлого года более чем на 6% и достиг показателя в более чем 15 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

"Донские аграрии завершили хлебоуборку, собрав более 15 млн 402 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. <…> Валовой сбор зерновых в 2023 году на 6,1% больше 2022 года, в том числе пшеницы - на 3,4% больше уровня 2022 года. Это увеличило экспортный потенциал региона", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что аграрии Ростовской области почти на 1 млн тонн превзошли результат урожая ранних зерновых культур в прошлом году - озимых и яровых, пшеницы и ячменя.

"Исторический рекорд, и состоит почти [на] 82% из продовольственного зерна третьего и четвертого класса. Средняя урожайность в этом году - 44,4 ц с га - более чем на 5,2% выше прошлогодних показателей. Хозяйства собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур почти с 3 млн 450 тыс. га уборочных площадей. Основу в донском каравае составляет более 13,7 млн тонн озимой пшеницы. Кроме того, в этом году был достигнут рекордный урожай зернобобовых культур (в том числе и гороха) - собрано 526,7 тыс. тонн, что на 193% больше, чем в прошлом году, и больше, чем за все прошлые годы в регионе", - подчеркнули в министерстве.

По данным властей, экспорт ростовской продукции АПК в 2023 году в текущем году вырос в два раза, до 18,1 млн тонн. В структуре экспорта продукции АПК в Ростовской области лидируют злаки и масложировая продукция.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью ТАСС сообщал о том, что экспорт АПК из региона в 2023 году увеличился в девять раз в африканские страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главы региона, продукция агропромышленного комплекса Ростовской области поставляется практически в 100 стран мира.