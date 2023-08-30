В Японии цены на бензин достигли рекордно высокого уровня

Средняя розничная цена составила 185,6 иены за один литр

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Средняя розничная цена бензина в Японии достигла 185,6 иены за один литр, что стало самым высоким показателем с 1990 года, когда стали вести такую статистику. Об этом свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Цены на горючее в Японии резко пошли вверх с мая после того, как правительство стало снижать государственные субсидии компаниям, которые занимаются торговлей бензином. Кроме того, негативными факторами стали повышение цен на нефть и слабый курс иены по отношению к доллару.

Правительство Японии планировало свернуть программу поддержки цен на топливо в сентябре этого года. Однако на фоне рекордного роста стоимости бензина и продолжающегося ослабления иены премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил проработать новые меры поддержки, чтобы снизить нагрузку на потребителей.