FT: ЕС намерен импортировать в 2023 году рекордное количество сжиженного газа из России

По данным газеты, за первые семь месяцев года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после КНР

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза планируют импортировать в 2023 году из России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на стремление сообщества отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные международной организации Global Witness.

По ее данным, за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе - июле увеличились в годовом исчислении на 62,7%, до 4,46 млн тонн. В стоимостном выражении импорт энергоносителей из РФ за этот период вырос на 21,9%, превысив $2,98 млрд, проинформировало Главное таможенное управление КНР.

В целом импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабной военной операции РФ на Украине, пишет газета.

Представитель Global Witness Джонатан Норонья-Гант назвал "шокирующим тот факт, что страны сообщества, стремившиеся во что бы то ни стало отказаться от трубопроводного российского газа, заменили его поставляемым эквивалентом [СПГ]". По словам аналитика консалтинговой компании ICIS Алекса Фроли, "покупатели в Европе заявляют, что будут продолжать забирать контрактные объемы [газа]". В подобной ситуации любое сокращение поставок из России сделает, по его оценке, Евросоюз уязвимым.

Однако чиновники ЕС предупредили, что полный запрет на импорт российского СПГ может спровоцировать энергетический кризис, подобный прошлогоднему.

Как сообщалось ранее, поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы вновь возросли до рекордных показателей для конца августа. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 51% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в августе - в среднем около $394 за 1 тыс. куб. м.