30 августа, 06:26,
обновлено 30 августа, 06:33

"Интер РАО" начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии

Начало поставки мощности на оптовый рынок запланировали на 1 июля 2028 года

ЛЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Группа "Интер РАО" приступила к строительству Новоленской ТЭС в Якутии мощностью 550 МВт, передает корреспондент ТАСС.

"Новоленская ТЭС установленной мощностью 550 МВт станет одной из самых крупных в регионе. В процессе ее строительства будет построено около 200 км газопроводов и 1200 км линий электропередачи. КПД Новоленской ТЭС на номинальной нагрузке составит около 37%", - сообщили в компании.

Начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности запланировано на 1 июля 2028 года.

На электростанции будет установлено три энергоблока в составе паросиловых установок единичной мощностью 185 МВт.  Оборудование для Новоленской ТЭС будет российского производства, турбины для электростанции поставит Уральский турбинный завод, генераторы - "Силамаш", рабочая и конструкторская документация на котельное оборудование разработана компанией "Интер РАО - инжиниринг". Инвестиции в строительство Новоленской ТЭС в прогнозных ценах составят 257 млрд рублей.

"Интер РАО" работает в 15 странах. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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