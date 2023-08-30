СМИ: президент Пакистана попросил об увеличении своей зарплаты почти в полтора раза

По данным газеты The News, если поправки утвердят, то оклад Арифа Алви увеличат до $3 380 с 1 июля 2021 года и до $4 056 с 1 июля 2023 года соответственно

ИСЛАМАБАД, 30 августа. /ТАСС/. Президент Пакистана Ариф Алви стремится повысить свой должностной оклад почти в полтора раза. Об этом в среду сообщила газета The News.

По данным издания, в начале августа 2023 года секретариат президента направил письмо временному кабинету министров исламской республики о необходимости внесения поправок в законодательный акт, регулирующий объем заработной платы главы государства. В настоящее время Алви получает 846 550 пакистанских рупий ($2 793) в месяц. Если предложенные поправки будут утверждены, то его оклад будет увеличен до 1 024 325 пакистанских рупий ($3 380) с 1 июля 2021 года и до 1 229 190 пакистанских рупий ($4 056) с 1 июля 2023 года соответственно. Президент исламской республики также сможет единовременно получить более 4 млн пакистанских рупий в качестве выплаты задолженности по итогам пересчета его заработной платы.

Как отмечает издание, в секретариате главы государства ссылаются на закон о президентской зарплате, согласно которому "вознаграждение президента должно быть символически на одну пакистанскую рупию выше, чем зарплата любого должностного лица, занимающего государственный пост". При этом указано, что оклад нынешнего верховного судьи Пакистана Умара Ата Бандиала с 1 июля 2021 года составляет 1 024 324 пакистанских рупии ($3 380) в месяц, а с 1 июля 2023 года будет увеличен до 1 229 189 пакистанских рупий ($4 056).