Система маркировки "Честный знак" перешла на единый формат машиночитаемых доверенностей

Пресс-служба Центра развития перспективных технологий сообщила, что ранее сформированные МЧД продолжат действовать до истечения их срока действия

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Система "Честный знак" перешла на единый формат машиночитаемых доверенностей (МЧД), теперь пользователи смогут создавать доверенности в едином формате и использовать МЧД, сформированные вне системы маркировки. Как сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак"), ранее сформированные МЧД продолжат действовать до истечения их срока действия.

В сообщении указано, что внедрение единого формата МЧД стало возможным благодаря переходу на кодированные полномочия для работы с системой маркировки, которые с 1 сентября можно будет указать при формировании доверенности на портале Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сейчас пользователи с такими МЧД могут быть добавлены путем обращения в службу технической поддержки системы маркировки. "В ближайшие месяцы возможность их самостоятельного добавления станет доступна в личных кабинетах участников оборота маркированных товаров. Система сразу проверит полномочия лица, его принадлежность к организации и полномочия по работе в системе от лица компании на основе данных их машиночитаемой доверенности", - отметили в ЦРПТ.

"ЦРПТ присоединился к технологии ФНС по обмену машиночитаемыми доверенностями через распределенный реестр блокчейн в 2021 году. <...> Всего через нас было сформировано более 17 тыс. МЧД, что говорит о том, что участники оборота маркируемых товаров активно пользуются данным функционалом", - рассказал руководитель отдела технического внедрения ЦРПТ Алишер Ходжаев, слова которого приводит пресс-служба.

Машиночитаемая доверенность - аналог бумажной доверенности, который дает право сотруднику подписывать от имени организации электронные документы. С 1 сентября 2023 года машиночитаемые доверенности станут обязательными при подписании электронных документов УКЭП физического лица.

О системе

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.